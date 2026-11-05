Reporta posible maltrato a su mascota en veterinaria de Nogales

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Una mujer señaló que su perro no recibió los cuidados necesarios durante su recuperación tras una cirugía. El establecimiento devolvió 3 mil pesos y la propietaria anunció que buscará presentar una denuncia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 03:11 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 03:19 PM.