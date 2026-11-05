Reporta posible maltrato a su mascota en veterinaria de Nogales

Una persona reportó a las autoridades el posible maltrato a su mascota que según los señalamientos no fue bien atendida en una veterinaria ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
El reporte de Seguridad Pública detalla que siendo las 15:30 horas elementos de la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la policía municipal atendieron el reporte trasladándose a la clínica veterinaria ubicada en la calle Abraham Zaied, del sector señalado.
En el lugar se entrevistaron con Alejandra de 27 años de edad, quien manifestó que 11 días antes había dejado internada a su mascota para una intervención quirúrgica por un tumor, señalando que a su consideración el animal no recibió los cuidados necesarios durante su recuperación y que le sería entregado en condiciones desfavorables.
Por lo que solicitó la intervención de las autoridades, entrevistándose los agentes con personal del establecimiento, donde luego de explicar los señalamientos realizaron la devolución de 3 mil pesos correspondientes a gastos de la operación.
La reportante recalcó su intención de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado una vez que obtuviera una nueva valoración veterinaria de su mascota, por lo que dicha autoridad dio conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana, para su seguimiento.