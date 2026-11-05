¡Rumbo a las elecciones 2027! INE inicia preparativos en Nogales

La 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nogales, Sonora, puso en marcha los trabajos operativos rumbo al proceso electoral 2026-2027, bajo la dirección de la vocal ejecutiva, Emma Arellano Peñaloza, con la incorporación del personal técnico encargado de la capacitación y la organización de los comicios.
La funcionaria electoral informó que el área técnica de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica ya inició funciones, a la cual se sumarán en los próximos días las vocalías de Organización y Secretarial para conformar la base operativa. Asimismo, anunció que a partir del próximo lunes abrirá la convocatoria para reclutar a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales, quienes visitarán, motivarán e instruirán a la ciudadanía insaculada que integrará las mesas directivas de casilla y contará los votos en la jornada comicial.
Respecto a los desafíos de la contienda democrática, la titular del órgano distrital señaló que el reto histórico en Sonora, con énfasis en el Distrito 01 de San Luis Río Colorado y el Distrito 02 de Nogales, es abatir la baja participación en las urnas. No obstante, destacó que las estadísticas nacionales recientes muestran una recuperación favorable para esta demarcación fronteriza, que dejó atrás los últimos lugares de participación gracias a las labores permanentes de invitación y concientización cívica.
En materia de estructura administrativa, Arellano Peñaloza explicó que, tras el concurso público del Servicio Profesional Electoral Nacional emitido entre abril y mayo de este año, la junta local aguarda la llegada de tres nuevas figuras que superaron las fases de exámenes, entrevistas y evaluaciones psicométricas. Con la asignación de dos titulares de vocalía y un jefe de oficina prevista entre este mes y el siguiente, el órgano colegiado quedará completo al igual que en las 300 juntas distritales y oficinas centrales del país.
De igual forma, la vocal ejecutiva extendió una invitación a la población interesada en participar como observadora electoral, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de mayo mediante el portal institucional del INE o de manera presencial en las instalaciones distritales. Precisó que esta figura ciudadana no exige conocimientos previos y resulta fundamental para vigilar y dar fe de la transparencia, certeza y legalidad de cada actividad del instituto.
Emma Arellano Peñaloza exhortó a los habitantes de la región a acudir a los Módulos de Atención Ciudadana fijos y móviles en Nogales y Agua Prieta dentro del periodo de la Campaña Anual Intensa, previo al cierre de 2026. Recordó que las credenciales para votar que concluyen su vigencia este año perderán validez oficial como medio de identificación y para realizar trámites a partir de enero, por lo que recomendó anticipar la renovación para evitar largas filas al inicio del próximo año.