¡Rumbo a las elecciones 2027! INE inicia preparativos en Nogales

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La Junta Distrital 02 puso en marcha los trabajos operativos y anunció la próxima convocatoria para contratar capacitadores y supervisores electorales. También invitó a la ciudadanía a participar como observadora electoral

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/11/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 04:14 PM.