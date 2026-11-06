178 nogalenses se gradúan del Icatson! Concluyen su capacitación en oficios y especialidades

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Estudiantes de la Extensión Nogales recibieron sus constancias tras concluir cursos de electricidad, refrigeración, repostería, inglés y belleza, entre otras áreas, con herramientas para fortalecer su economía familiar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/11/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 03:12 PM.