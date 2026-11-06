178 nogalenses se gradúan del Icatson! Concluyen su capacitación en oficios y especialidades

Con el compromiso de transformar vidas a través de la formación para el trabajo y el fortalecimiento de la economía familiar, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), Extensión Nogales, celebró la ceremonia de graduación correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2026; un total de 178 alumnas y alumnos recibieron sus constancias correspondientes en diversos oficios y especialidades.
Ante el auditorio de Imfoculta lleno de familiares y graduados, el evento contó con un presídium integrado por el director general de Icatson Sonora, Manuel Eduardo Gallegos Salgado y la coordinadora local de la extensión Nogales, Daniela Godínez Monroy; acompañados por el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz; el director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Álvarez; el delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Jorge Jiménez Padilla; y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado, Abraham Isidro Barrientos Pacheco.
Al destacar impulso a la oferta educativa y vinculación con el sector productivo, durante su mensaje oficial, el director general de Icatson Sonora felicitó a las graduadas y los graduados por culminar tres meses de esfuerzo continuo, al destacar que todas las capacitaciones del instituto brindan la posibilidad real de generar ingresos propios, además de ofrecer una alternativa ocupacional productiva.
No podemos darnos el lujo de que haya una persona que no lleve una capacitación por no saber de nosotros; está en las manos de la Extensión Nogales y de toda esta comunidad Icatson que cada vez podamos llegar a más nogalenses, dijo.
Ramírez Camargo reconoció la labor de las y los instructores por su paciencia, exigencia y acompañamiento constante en el aula hasta lograr que cada práctica resultara exitosa. De igual forma, destacó el compañerismo y el trabajo en equipo desarrollado durante el trimestre, lo que permitió crear redes de apoyo mutuo para el ejercicio profesional futuro.
Con un toque de humor que despertó los aplausos del público y de las autoridades al agradecer a su esposa por “darle permiso” de asistir a las clases, el representante de los graduados resaltó el respaldo de las familias que comprenden el sacrificio de tiempo que implica superarse.
Hoy que nos graduamos no nos llevamos las manos vacías; nos llevamos un oficio, nos llevamos una herramienta para mañana o pasado poder llevar el sustento a nuestras familias, recalcó.