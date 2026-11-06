¡El agua que comparten ambos Nogales llega al Museo de Arte!

Con el objetivo de elevar la conciencia ecológica y promover la gestión sustentable de la cuenca hídrica compartida por ambos Nogales, instituciones académicas internacionales inauguraron en el Museo de Arte de Nogales, la exposición multimedia “El agua que compartimos en ambos Nogales” una iniciativa que buscar acercar el conocimiento científico a niños y jóvenes de la región.
El proyecto es impulsado en conjunto por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la Arizona State University (ASU), con la participación de diferentes dependencias gubernamentales de México y Estados Unidos, el cual consolida un esfuerzo continuo orientando a traducir datos hidrológicos en materia didácticos accesibles para las aulas locales, según destacaron los académicos coordinadores del encuentro Francisco Lara (ASU) e Hilda García (COLEF).
La intención del evento del día de hoy es mostrar el trabajo que hemos venido haciendo por más de cinco años para elevar el nivel de información y de conciencia sobre la necesidad de manejar de manera sustentable el agua en ambos Nogales. También queremos enfatizar el tema de la cooperación entre las dos comunidades, pero también dentro de cada ciudad, mencionó Francisco Lara profesor de la ASU.
Por su parte Hilda García, directora del COLEF, resaltó el impacto alcanzado tras seis años de trabajo continuo con un grupo piloto de siete escuelas en la localidad, donde se implementaron sistemas de cosecha de agua y jardines de lluvia cuyos resultados didácticos ya son aplicados por los propios estudiantes en sus hogares.
Nuestra responsabilidad es seguir trabajando con las escuelas porque los funcionarios vienen y van, a veces tienen interés en los proyectos, a veces no, pero si participan con nosotros estamos muy contentos, pero si no es así creo que tenemos una gran recepción con el sector educativo y creo que podemos ampliarlos y seguir buscando recursos para poder hacerlo, mencionó la doctora García.