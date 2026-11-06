¡El agua que comparten ambos Nogales llega al Museo de Arte!

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El COLEF y la Universidad Estatal de Arizona inauguraron una exposición multimedia que busca despertar la conciencia ecológica entre niñas, niños y jóvenes, mediante recursos didácticos sobre el cuidado del agua y la sustentabilidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/11/2026 03:36 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 03:55 PM.