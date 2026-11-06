Angélica Burgos llama a privilegiar la unidad y el respeto dentro de Morena

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Durante un recorrido por la colonia El Manantial, integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación promovieron el periódico Regeneración y destacaron la importancia de mantener el respeto a la militancia durante el proceso interno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 11:38 AM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 11:41 AM.