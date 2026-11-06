Angélica Burgos llama a privilegiar la unidad y el respeto dentro de Morena

El compromiso de los miembros del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, es privilegiar el respeto a la militancia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el marco de la búsqueda por la coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía en Nogales.
Durante un recorrido de brigadeo entregando el periódico Regeneración a los vecinos de la colonia El Manantial, la presidenta del Comité Angélica Burgos manifestó de la importancia de trabajar en favor de la unidad en el instituto político en esta frontera.
En esta etapa del proceso interno para la elección del coordinador o coordinadora del Comités para la Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional...tenemos el compromiso de conducirnos con respeto hacia la militancia y principalmente, con nuestros simpatizantes, expresó.
Los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, destacó, están privilegiando en todos estos recorridos y las reuniones vecinales, el proyecto colectivo de nación y específicamente, en el interés colectivo de las mayorías.
Tal y como lo planteamos desde un principio y apegados a la convocatoria...estamos recorriendo las colonias de nuestra frontera visitando a los simpatizantes casa por casa, teniendo reuniones en las plazas públicas para informar a la comunidad, de los logros de la Cuarta Transformación, señaló.