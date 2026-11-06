Crece afiliación a organizaciones que brindan respaldo a propietarios de autos extranjeros

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Ante los costos de importación que pueden alcanzar entre 50 y 60 mil pesos, ciudadanos de Nogales recurren a agrupaciones civiles mientras esperan nuevas opciones de regularización vehicular

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/11/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 03:33 PM.