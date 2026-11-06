Crece afiliación a organizaciones que brindan respaldo a propietarios de autos extranjeros

Ante la falta de posibilidades de desembolsar entre 50 y 60 mil pesos de una importación a través de aduana, cientos de ciudadanos encuentran en organizaciones civiles una opción de respaldo legal mientras regresan los esquemas de regularización a bajo costo, por lo que los números de afiliaciones a este tipo de agrupaciones, ha ido en aumento en los últimos dos meses en Nogales, Sonora.
Martha Lilia Ramírez, representante de la organización Líder, explicó a pesar de los discursos de las autoridades sobre la legalidad en los puntos de ingreso a nuestro país, los vehículos siguen cruzando, además de que por economía y la necesidad de un medio de transporte, muchos otros fronterizos adquieren unidades en lo local, aunque estas sean de procedencia extranjera.
Sí siguen llegando muchos carros, pero también le dan vuelta aquí, aquí mismo, se los regalan, se los pasan o simplemente compran a la gente aquí en Nogales. Entonces viene y se afilia con nosotros. Lo de la cuestión de que quieren regularizar, pero no está en sus manos, está muy difícil, pues sí, sí vienen a que los amparemos, indicó Ramírez.
Indicó en esta nueva etapa, algunas de estas organizaciones, han elegido cambiar los colores de sus placas de identificación, con la intención de que las autoridades también puedan identificar sencillamente a los ciudadanos que se encuentran actualizados en sus padrones y puedan tener certidumbre sobre la legalidad de los datos expresados en estos contratos.
Sí, al cambiar el diseño de las placas, eso nos ayuda a que las autoridades simplemente vean que sí están, que ya se actualizaron, ya a simple vista ya saben que están actualizados, entonces nuestro gobierno ya no batalla, pues ya a lo lejos se ve que ya andan bien, andan recién actualizados, manifestó.