Decídete 2026 concluye con la participación de 7 mil estudiantes

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Durante la clausura también se reconoció la participación de planteles y proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por estudiantes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/11/2026 05:26 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 05:33 PM.