Decídete 2026 concluye con la participación de 7 mil estudiantes

Con la movilización de aproximadamente 7 mil estudiantes de secundaria y preparatoria culminaron con éxito los trabajos de la expo orientadora por excelencia de Nogales “Decídete 2026” y la semana de la Ciencia y la Tecnología, un esfuerzo emprendido por las autoridades locales y educativas para asegurar que las nuevas generaciones continúen sus estudios e inicien con la construcción de su proyecto de vida.
Durante el evento de clausura, que contó con la participación de 11 universidades y 17 preparatorias, las autoridades realizaron la entrega de reconocimientos a los planteles participantes, destacando de igual forma la creatividad e innovación demostrada por los alumnos en la exposición de sus proyectos científicos y tecnológicos.
Prueba de ello es lo que estamos haciendo ahorita, que estamos refrendando el compromiso con la educación aquí en Nogales, llevando la oferta educativa a todos los estudiantes que van a ingresar de secundaria y de preparatoria el próximo año, mencionó Gerardo Soto.
En su intervención, el delegado regional de la secretaria de Educación y Cultura, Jorge Jiménez Padilla, resaltó la labor de organización del equipo y el acompañamiento permanente de los padres de familia y docentes, con lo que se reafirma la importancia de dar seguimiento al crecimiento de todos los niveles del sistema educativo en la frontera.
El futuro no se espera, el futuro se construye y se construye con conocimiento, con decisiones y con la voluntad de nunca dejar de aprender, muchas felicidades a todas y todos los que hicieron posible Decídete 2026 y también la semana de la ciencia y la tecnología, comentó Jorge Jiménez Padilla.