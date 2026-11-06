¡ExpoCanaco 2026 abre sus puertas! Más de 100 empresas impulsan el comercio en Nogales

Con la participación de más de 100 empresas distribuidas en más de 80 módulos de exhibición, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Nogales), encabezada por su presidente Julio César León Gil, puso en marcha la edición ExpoCanaco 2026, a fin de consolidar un espacio estratégico para proyectar las marcas locales, fomentar las redes de negocios y dinamizar la economía fronteriza.
En la ceremonia de inauguración formal se contó con la participación del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales; el cónsul general de los Estados Unidos en Nogales, Eric Cohan; y el cónsul general de México en Nogales, Arizona, Marco Moreno Báez, además de líderes empresariales, representantes académicos e invitados especiales, así como un acto de bendición para el trabajo de los expositores.
enemos el acompañamiento de universidades y de la mayoría de las agencias automotrices de Nogales; todos creyeron en este proyecto y están poniendo su esfuerzo para salir adelante”, expresó el dirigente empresarial.
León Gil destacó que, más allá de las ventas directas durante las jornadas del evento, el propósito central de la ExpoCanaco 2026 es posicionar la oferta comercial de la ciudad y estrechar vínculos entre los propios emprendedores y empresarios. “El objetivo principal de la ExpoCanaco 2026 es que cada negocio participante proyecte su marca y hacer conexiones de negocios entre los mismos comercios; que la comunidad en general venga a disfrutar, conozca el acompañamiento de cada negocio familiar y se lleve un recuerdo de lo que producen y ofrecen en Nogales”, puntualizó.
Entre las ponencias destacan conferencias sobre Inteligencia Artificial (IA), cuya apertura estuvo a cargo de Enrique Durán, así como pláticas motivacionales y paneles sobre casos de éxito empresarial, al contar con la participación de Marco Antonio Martínez, presidente y propietario de Economax.
Extendió una invitación abierta a todas las familias nogalenses para asistir a la ExpoCanaco 2026 durante este viernes y sábado, en un horario de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche, al recordar que la entrada es gratuita y se cuenta con amplio estacionamiento, área gastronómica y música en vivo para la convivencia familiar.