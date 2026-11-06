¡ExpoCanaco 2026 abre sus puertas! Más de 100 empresas impulsan el comercio en Nogales

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Con más de 80 módulos de exhibición, conferencias, música en vivo y actividades familiares, la ExpoCanaco busca proyectar las marcas locales y generar nuevas oportunidades de negocio. La entrada es gratuita este viernes y sábado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/11/2026 03:17 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 03:20 PM.