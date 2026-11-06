Fallece adulta mayor tras sufrir una caída y golpearse la cabeza en Nogales

...

La mujer, de 87 años, sufrió el accidente el pasado 3 de noviembre. Días después presentó complicaciones de salud y murió mientras recibía atención médica en el Hospital del IMSS Bienestar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 05:23 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 05:26 PM.