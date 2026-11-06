Fallece adulta mayor tras sufrir una caída y golpearse la cabeza en Nogales

Una mujer adulta mayor perdió la vida días después de sufrir una caída desde su propia altura golpeándose la cabeza, tras el accidente comenzó a deteriorarse su salud hasta morir cuando era atendida en el Hospital del IMSS Bienestar en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que alrededor de las 23:00 horas, personal médico informó a las autoridades sobre la muerte de la fémina.
Al lugar acudieron agentes municipales quienes se entrevistaron con quien dijo ser el sobrino de la finada que en vida llevara el nombre de Guadalupe, y contara con 87 años de edad.
El hombre relató que el pasado 03 de noviembre su tía había sufrido una caída de su propia altura, golpeándose la cabeza, sin presentar aparentemente complicaciones inmediatas.
Agregó que posteriormente observó un deterioro en su estado de salud, por lo que solicitó apoyo para su traslado al hospital, dijo que su familiar permaneció internada, hasta las 20:45 horas del 05 de noviembre, cuando personal médico le informó sobre su fallecimiento.
Se dio a conocer que el deceso se debió a un traumatismo craneal derivado de dicha caída. Ante lo sucedido, se presentó en el lugar el médico legista y personal de la funeraria en turno para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo.