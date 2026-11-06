Index Nogales reconocerá a estudiantes destacados con la entrega de becas 2026

La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales organiza la ceremonia de entrega de becas 2026 para el próximo viernes 20 de noviembre en punto de las 10:00 de la mañana. El evento tendrá como sede el Teatro Auditorio de Nogales y forma parte del compromiso social de la industria con la educación y el futuro de la juventud en la región.
Esta iniciativa avanza gracias al impulso directo del Consejo Directivo de Index Nogales, que preside Daniel Rivera Ontiveros, en estrecha colaboración con el Comité del Programa de Becas a cargo de Joshua Rubin. Asimismo, la ejecución de esta cuadragésima novena edición del programa cuenta con el respaldo estratégico del director ejecutivo, Genaro Vecerra Alvarez, y la labor coordinada de todo el staff operativo del organismo empresarial.
La convocatoria signada por Joshua Rubin establece que, durante el acto protocolario recibirán su reconocimiento los estudiantes de diversas preparatorias y universidades públicas de la región que aplicaron y resultaron ganadores. Este esquema de apoyo está dirigido tanto a los colaboradores de la industria maquiladora afiliada a Index como a sus familiares directos que cursan el nivel medio superior y superior en ambos Nogales y en ciudades aledañas del estado de Sonora.
Cada alumno seleccionado obtendrá un Certificado de Beca que acredita el beneficio, el cual consiste en un estímulo económico en una sola exhibición otorgado tras un estudio socioeconómico familiar y la demostración de una destacada dedicación académica. Los jóvenes galardonados acudirán al recinto en compañía de sus familiares para formar parte de una trayectoria institucional que, en los últimos 48 años, registra a más de 7 mil estudiantes reconocidos.
La totalidad de los fondos destinados a este programa proviene de la recaudación del Torneo de Golf que se realiza cada año. Dicho encuentro altruista es posible mediante la planeación total de un comité integrado por miembros del propio Consejo Directivo y expertos voluntarios de empresas aliadas a Index Nogales, quienes unen esfuerzos en favor del bienestar estudiantil.