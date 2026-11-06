Index Nogales reconocerá a estudiantes destacados con la entrega de becas 2026

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La ceremonia de la edición 49 se realizará el 20 de noviembre en el Teatro Auditorio de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/11/2026 02:38 PM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 02:44 PM.