Julia Huerta apuesta por la unidad y destaca que es tiempo de mujeres en Morena Nogales

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La aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó su trabajo territorial y reiteró su confianza en la encuesta de Morena como método para definir la representación del movimiento en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 11:49 AM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 11:52 AM.