Julia Huerta apuesta por la unidad y destaca que es tiempo de mujeres en Morena Nogales

Con unidad, trabajo en territorio y bajo la premisa que es tiempo de mujeres, Julia Huerta reafirma su compromiso con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación y reitera su confianza plena en el método de encuesta de Morena para la definición interna; a la par, sostiene intensa agenda de vinculación comunitaria tanto en colonias como con sectores productivos y sociales de la frontera.
En el marco del proceso interno de Morena para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, Julia Huerta destacó que la continuidad del movimiento en esta frontera debe cimentarse en la unidad, la cercanía con la gente y la convicción histórica de que hoy es tiempo de las mujeres.
Alineada con el liderazgo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y la consigna nacional de “llega una, llegamos todas”, Julia Huerta resaltó los avances logrados en materia de representación política femenina, enfatizando la necesidad de profundizar estos logros en el ámbito local. “Se ha avanzado muchísimo, pero por supuesto tenemos que continuar trabajando y continuar avanzando, definitivamente toca el tiempo de mujeres”, afirmó.
Respecto a las acciones de posicionamiento y trabajo político en el municipio, la aspirante resaltó el despliegue permanente que su equipo y simpatizantes mantienen a ras de suelo en cruceros, colonias y espacios públicos, caracterizado por el entusiasmo y la cercanía ciudadana.
Nosotros estamos, por supuesto, por la unidad y por el trabajo; porque todos nos podamos poner de acuerdo. Continuamos con una agenda muy intensa de labores, donde no solamente estamos en colonias, sino también en reuniones con los sectores específicos de nuestra ciudad, porque así es como construimos comunidad, cuando haces lo que te gusta con convicción, esa energía se comparte con la gente, asumió.
Creemos firmemente en las encuestas oficiales; la encuesta que levantará nuestro movimiento es la verdadera, la madre de todas las encuestas, y en ella reside la voluntad de la gente, puntualizó, haciendo un llamado a la militancia y a la ciudadanía a mantenerse en unidad para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en la frontera nogalense.