Marcela MAVAL gestiona proyecto para construir un Mercado Municipal en Nogales

Como parte de su agenda de trabajo y atención a las necesidades de las y los nogalenses, Marcela MAVAL sostuvo una reunión de trabajo con la ingeniera Alejandra Castro, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), para dar seguimiento a gestiones y proyectos importantes para el desarrollo de Nogales.
Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la gestión para impulsar la construcción de un *Mercado Municipal en Nogales*, un proyecto que busca fortalecer la actividad comercial, brindar espacios dignos a los comerciantes y generar un punto de encuentro para las familias nogalenses.
Marcela MAVAL destacó la importancia de mantener el diálogo y la coordinación con las dependencias del Gobierno del Estado para avanzar en proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de la ciudadanía.
Reiteró que continuará trabajando y realizando gestiones ante las instancias correspondientes para impulsar obras que contribuyan al crecimiento económico, el desarrollo urbano y el bienestar de Nogales.