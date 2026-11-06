Marcela MAVAL gestiona proyecto para construir un Mercado Municipal en Nogales

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La representante sostuvo una reunión con la titular de SIDUR, Alejandra Castro, para impulsar el proyecto que busca fortalecer el comercio local y ofrecer espacios dignos a los comerciantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 11:20 AM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 11:25 AM.