Vecinos de la colonia Colosio exponen necesidades a Ramón Valenzuela

Habitantes de la calle Tehuecos, en la colonia Colosio, participaron en una asamblea informativa encabezada por Ramón Valenzuela Félix, como parte de los recorridos que realiza por distintos sectores de Nogales para mantener el contacto directo con la ciudadanía.
Durante el encuentro, se compartieron los avances y logros de la Cuarta Transformación, entre los que destacan el incremento al salario mínimo y los programas de apoyos educativos que benefician directamente a las familias nogalenses.
De acuerdo con lo compartido por Ramón Valenzuela, lo más relevante de la jornada fue el diálogo con los vecinos, quienes expusieron de primera mano sus principales necesidades en materia de alumbrado público, abasto de agua y mantenimiento de calles.
Valenzuela Félix enfatizó que cada calle tiene sus propias necesidades y que las mejores soluciones se construyen escuchando a la gente, por lo que se comprometió a dar seguimiento puntual a las peticiones recibidas durante la asamblea.
Finalmente, agradeció a los vecinos de la Colosio por recibirlos y los invitó a seguir participando y trabajando juntos por un mejor Nogales.