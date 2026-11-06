Vecinos de la colonia Colosio exponen necesidades a Ramón Valenzuela

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Durante una asamblea informativa en la calle Tehuecos, habitantes plantearon problemas de alumbrado público, abasto de agua y mantenimiento de calles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 11:13 AM.
En Nogales y editada el 06/11/2026 11:18 AM.