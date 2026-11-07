“El Balde” lleva su mensaje de unidad y transformación a la colonia El Conquistador

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Ramón Baldenebro Garduño se reunió con vecinas y vecinos para escuchar sus inquietudes y dialogar sobre los retos de Morena y la Cuarta Transformación en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 11:12 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 11:15 AM.