“El Balde” lleva su mensaje de unidad y transformación a la colonia El Conquistador

Como parte de sus recorridos de acercamiento con la ciudadanía, Ramón Baldenebro Garduño, conocido como “El Balde”, visitó la colonia El Conquistador, donde sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos para escuchar sus inquietudes e intercambiar puntos de vista sobre los retos de la Cuarta Transformación en Nogales.
Durante el diálogo, Baldenebro destacó la importancia de mantener un MORENA organizado, unido y cercano a la gente, señalando que la transformación se construye desde las colonias y con la participación de quienes forman parte del movimiento.
MORENA me ha enseñado que la transformación no se construye desde un escritorio, sino caminando las calles, escuchando a la gente y trabajando hombro con hombro. Esa es la esencia de nuestro movimiento y lo que debemos seguir fortaleciendo, expresó.
Finalmente, reiteró que continuará recorriendo las colonias de la ciudad, convencido de que Nogales lo vale y que merece todo el esfuerzo para seguir avanzando.