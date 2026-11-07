“Cuando llega una, llegamos todas”: Julia Huerta fortalece su trabajo territorial

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Con asambleas vecinales y recorridos casa por casa, la aspirante a la coordinación de Morena destaca la importancia de escuchar a las familias, mantener la unidad del movimiento y abrir más espacios para la participación de las mujeres

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 10:50 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 10:55 AM.