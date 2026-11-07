“Cuando llega una, llegamos todas”: Julia Huerta fortalece su trabajo territorial

Con la firme convicción de que la fortaleza de la izquierda radica en el contacto directo con el pueblo y la escucha activa en el territorio, Julia Huerta encabeza intensa agenda de asambleas vecinales y recorridos casa por casa en las colonias de Nogales, dentro del proceso interno de Morena para la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Al enfatizar la oportunidad de desarrollar estas jornadas informativas, Julia Huerta destacó que el diálogo directo con las familias nogalenses confirma un amplio respaldo social hacia el movimiento transformador y una voluntad clara de la ciudadanía por seguir avanzando sin dar marcha atrás hacia los modelos del pasado.
Tengo la firme certeza de que la única manera en la que podemos construir el mejor Segundo Piso de la Cuarta Transformación es escuchándonos y poniéndonos de acuerdo. El trabajo de nuestro movimiento se hace en el territorio, tocando puertas y dialogando con las y los vecinos; ahí reside nuestra verdadera fuerza, afirmó la maestra en Integración Económica por la Universidad de Sonora y contadora pública por el Tecnológico de Nogales.
Respecto al desarrollo del proceso interno, cuya convocatoria prevé la definición de la coordinación a más tardar el próximo 31 de diciembre, Julia Huerta resaltó el ambiente de respeto, compañerismo y madurez política que prevalece entre los 18 perfiles registrados. Puntualizó que la convergencia de trayectorias provenientes del servicio público, el ámbito legislativo y la iniciativa privada enriquece la vida democrática de Morena y garantiza la unidad en torno a un propósito superior: la defensa de la transformación y la soberanía nacional.
Hoy las nuevas generaciones de niñas crecen sabiendo que una mujer en la Presidencia es una realidad, sin cuestionarse si es posible o no. Cuando llega una, llegamos todas; se rompe el techo de cristal y honramos la lucha de las generaciones que nos antecedieron, abriendo camino para las que vienen detrás, expresó.