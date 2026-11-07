Detienen a hombre con 15 envoltorios de presunta marihuana en Nogales

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Elementos de la Policía Estatal realizaron el aseguramiento en la colonia Leandro Valle, donde también localizaron 230 pesos en efectivo entre las pertenencias del detenido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 12:12 PM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 12:15 PM.