Detienen a hombre con 15 envoltorios de presunta marihuana en Nogales

Elementos de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a una persona en posesión de 15 envoltorios con características similares a la marihuana en esta frontera de Nogales.
La intervención se realizó en la colonia Leandro Valle, donde agentes estatales detectaron y aseguraron a quien fue identificado como Refugio “N”, de 55 años de edad. Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias 15 envoltorios que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, además de 230 pesos en efectivo.
De acuerdo con los datos oficiales este aseguramiento es resultado de los despliegues estratégicos y labores de vigilancia que mantiene la División de Operaciones Fronterizas en diversos sectores prioritarios de Nogales, con el objetivo de detectar conductas delictivas y prevenir la circulación de sustancias ilícitas.
La PESP destacó que continuará reforzando su presencia operativa en la zona fronteriza mediante acciones preventivas y de combate al delito, con el propósito de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de las familias sonorenses.