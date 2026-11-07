Invitan a disfrutar del Mercado Regional; abren registros

La Plaza Ochoa será sede de la octava edición del Mercado Regional el sábado 14 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas. El Ayuntamiento de Nogales abrió la inscripción gratuita para emprendedores de la zona urbana y productores de las comunidades rurales que deseen instalar un puesto de venta.
La regidora étnica Olga Lydia Cabrera Altamirano, presidenta de la Comisión de Pueblos Rurales, Comunidades Indígenas y de Migrantes del Cabildo, informó que la convocatoria está disponible en las redes sociales y plataformas digitales del Gobierno de la Ciudad y de la Dirección de Desarrollo Económico. Para reservar un espacio, las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de esa dirección.
Cabrera Altamirano explicó que el mercado cuenta con un padrón de productores y comerciantes de distintos ejidos que participan de manera habitual. Esta edición también ofrece espacios a quienes deseen participar por primera vez.
Los habitantes de la zona rural estarán ofreciendo alimentos y artesanía elaborados por ellos mismos, señaló la regidora. Invitó a las familias nogalenses a visitar los puestos y comprar directamente a los productores y comerciantes locales