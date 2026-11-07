Invitan a disfrutar del Mercado Regional; abren registros

...

Emprendedores urbanos y productores de comunidades rurales podrán ofrecer sus productos en la octava edición del mercado, que tendrá inscripción gratuita y estará abierto al público de 15:00 a 20:00 horas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 12:02 PM.