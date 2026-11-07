Marcela MAVAL y aspirantes de Morena llaman a mantener la unidad en Nogales

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En una reunión de trabajo, los participantes coincidieron en privilegiar el diálogo, los acuerdos y el trabajo en territorio para fortalecer la organización del movimiento y el proyecto de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 10:20 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 10:23 AM.