Marcela MAVAL y aspirantes de Morena llaman a mantener la unidad en Nogales

Con el compromiso de fortalecer la unidad, la organización y el trabajo en territorio, Marcela MAVAL participó en una productiva reunión de trabajo con aspirantes a la Coordinación del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales.
En el encuentro estuvieron presentes Angélica Burgos, Luz María, Ramón Valenzuela, Víctor Rodríguez y Ricardo Romero Sobarzo, quienes coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer la unidad y sumar esfuerzos en torno al proyecto de la Cuarta Transformación.
Durante esta reunión se estableció que el objetivo común debe estar siempre por encima de cualquier interés personal, privilegiando el diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos para fortalecer la organización del movimiento en Nogales.
Asimismo, se refrendó la importancia de continuar trabajando desde el territorio, cerca de la ciudadanía manteniendo como prioridad la consolidación del proyecto de transformación que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo en Sonora.