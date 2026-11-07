Marcela MAVAL suma a jóvenes profesionistas a su proyecto en Nogales

A tener metas en la vida con la seguridad de que se pueden lograr invito a un grupo de jóvenes profesionistas que esta tarde sumaron interés, energía y talento al proyecto Marcela MAVAL.
Al compartir parte de su historia personal a un nutrido grupo de jóvenes profesionistas, Marcela MAVAL recordó emocionada:
Yo vi como batallaron mis papás por sacarnos adelante a mí y a mis hermanas y aprendí que sólo a través del esfuerzo con muchos sacrificios pueden lograrse los objetivos que uno se propone.
hemos hecho muchas cosas por Nogales y faltan aún muchas más por hacer, hoy tenemos la oportunidad de hacer historia con la fuerza de las y los jóvenes, juntos vamos a hacer que si sucedan las cosas.