Marcela MAVAL suma a jóvenes profesionistas a su proyecto en Nogales

...

Durante un encuentro, compartió parte de su historia personal e invitó a las nuevas generaciones a plantearse metas, confiar en sus capacidades y participar en acciones para transformar su comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 12:18 PM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 12:21 PM.