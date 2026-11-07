Persecución por avenida Los Maestros termina con dos detenidos en Nogales

Un conductor ebrio y su acompañante fueron detenidos por la policía luego de una persecución por la avenida Los Maestros que culminó en la colonia Las Torres en Nogales, Sonora
El reporte policial detalla que siendo las 04:17 horas elementos preventivos durante recorridos de vigilancia sobre la avenida señalada observaron una Jeep Cherokee, modelo 1999, de color gris, cuyo conductor circulaba de manera negligente y temeraria, ingresando en sentido contrario a la glorieta ubicada en dicho sector.
Por tal motivo le marcaron el alto, haciendo caso omiso deteniendo su marcha más adelante donde los agentes se entrevistaron con Víctor "N", quien conducía la unidad, y su acompañante Miguel "N", observando en el interior de la vagoneta envases abiertos de bebidas embriagantes.
Durante la intervención, ambos adoptaron una actitud agresiva, profiriendo amenazas contra los agentes e intentando agredirlos físicamente, logrando uno de ellos golpear a un oficial, por lo que ambos fueron sometidos.
Los agresores fueron certificados y resultaron con segundo grado de ebriedad, dándose conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana, donde se ordenó que fueran puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras que el vehículo fue remolcado al corralón correspondiente.