Persecución por avenida Los Maestros termina con dos detenidos en Nogales

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Un conductor que presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol ignoró las indicaciones policiales y fue interceptado en la colonia Las Torres. Él y su acompañante fueron certificados con segundo grado de ebriedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 10:03 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 10:07 AM.