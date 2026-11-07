Piden liberar accesos y mejorar la circulación en tianguis de Lomas de Anza

El Departamento de Tránsito Municipal atendió un reporte ciudadano por vehículos mal estacionados que dificultaban el paso en el tianguis de la colonia Lomas de Anza. El jefe del departamento, comandante Eliceo Estrada Muñiz, acudió al lugar y solicitó el apoyo de los comerciantes para reubicar las unidades.
Durante el recorrido, el comandante dialogó con los locatarios sobre los puntos donde resulta más difícil circular, principalmente en los accesos y los tramos estrechos. La intervención formó parte de las acciones preventivas de la administración municipal que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
En una calle estrecha, un vehículo mal estacionado puede dejar muy poco espacio para maniobrar, sobre todo a las unidades de mayor tamaño. Por eso pedimos a los comerciantes su apoyo para despejar los accesos y facilitar el paso, explicó Estrada Muñiz.
Vamos a seguir atendiendo los reportes ciudadanos y dialogando con quienes trabajan en el tianguis. Esa colaboración nos permite intervenir a tiempo, prevenir incidentes y cuidar la seguridad de las personas que compran, venden y transitan por el sector, agregó el comandante.