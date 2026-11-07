Piden liberar accesos y mejorar la circulación en tianguis de Lomas de Anza

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Tránsito Municipal atendió un reporte ciudadano por vehículos mal estacionados que dificultaban el paso. Autoridades solicitaron la colaboración de comerciantes y visitantes para evitar obstrucciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 10:31 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 10:36 AM.