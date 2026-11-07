Ramón Baldenebro acompaña a Lorenia Valles en encuentro con Nueva Alianza Sonora

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La dirigencia y militancia del partido turquesa manifestaron su respaldo a los trabajos de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 11:24 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 11:27 AM.