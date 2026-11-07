Ramón Baldenebro acompaña a Lorenia Valles en encuentro con Nueva Alianza Sonora

Ramón Baldenebro acompañó a la senadora Lorenia Valles Sampedro, Coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, durante un encuentro con la dirigencia y militancia de Nueva Alianza Sonora, donde esta fuerza política estatal manifestó su respaldo a los trabajos que encabeza la coordinadora en esta nueva etapa de la Transformación.
En el encuentro estuvieron presentes el Mtro. Raymundo Lagarda Borbón, dirigente estatal de Nueva Alianza Sonora; el Dip. Fermín Trujillo Fuentes; Carlos Sosa Castañeda, así como integrantes de la dirigencia y militancia aliancista, quienes refrendaron su disposición de continuar sumando esfuerzos al proyecto de transformación.
Durante su intervención, Lorenia Valles agradeció el respaldo de la familia turquesa y reconoció la contribución de Nueva Alianza en la construcción del proyecto que llevó a Alfonso Durazo a la gubernatura en 2021. Asimismo, destacó las coincidencias entre ambas fuerzas en temas como la educación, la participación ciudadana y una democracia cercana a la gente.
Por su parte, Ramón Baldenebro destacó la importancia de estos espacios de encuentro y coordinación, donde se fortalece la unidad y se refrenda el compromiso de seguir trabajando cerca de la ciudadanía. La suma de voluntades y la construcción de acuerdos son fundamentales para que la Transformación continúe avanzando en Sonora.