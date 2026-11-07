Reclamo por fuga de agua termina en presunta agresión vecinal

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Un residente del sector Canoas denunció que fue golpeado por su vecino luego de reclamarle por una filtración que afectaba su departamento. El afectado recibió atención médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 10:40 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 10:43 AM.