Reclamo por fuga de agua termina en presunta agresión vecinal

Un residente del sector Canoas en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que fue golpeado por su vecino quien lo atacó con un tubo de PVC luego de reclamarle por una fuga de agua que proviene de su casa y afecta su propiedad.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 08:01 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre una persona lesionada por agresión en la calle Circuito Canoa, a la altura del edificio 5.
Una vez en el lugar se entrevistaron con Óscar, de 36 años de edad, quien manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con uno de sus vecinos debido a problemas relacionados con una fuga de agua que afectaba su departamento.
Dijo que al reclamar la situación su vecino lo agredió con un tubo de PVC, además de proferir amenazas en su contra y de su esposa, para posteriormente retirarse del lugar.
Ante el señalamiento el reportante fue trasladado para su valoración médica, diagnosticándole lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, informando del caso al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.