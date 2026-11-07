Refuerza Angélica Burgos actividades territoriales de Morena en Nogales

La presencia permanente de los militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), busca posicionar al instituto político entre la ciudadanía fronteriza, manifestó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, llevó a cabo una intensa jornada de actividades con recorridos en la colonia Bellotas, entregando casa por casa, el periódico Regeneración.
Junto con un grupo de brigadistas voluntarios y militantes fundadores de Morena en esta frontera, estuvieron por espacio de varias horas entregando el órgano informativo a los automovilistas en el crucero del fraccionamiento San Miguel.
Como militantes de Morena estamos trabajando para fortalecer a nuestro partido...con un intenso trabajo a pie tierra como se dice, visitando a los vecinos en sus casas, tocando puertas e informándoles de los avances de la Cuarta Transformación, expresó.
Al mismo tiempo, con esta labor se impulsa la unidad dentro del Movimiento, destacó, como parte fundamental para garantizar la continuidad del proyecto en la comunidad de esta frontera.
En estos recorridos nos damos cuenta y estamos contentos por el recibimiento que nos brindan los residentes de esta colonia y por ellos sabemos que el partido está fuerte...porque nos preguntan sobre los avances de la Cuarta Transformación e informamos de lo que estamos haciendo en este momento, indicó.