Refuerza Angélica Burgos actividades territoriales de Morena en Nogales

...

Acompañada de brigadistas, militantes y fundadores del partido, realizó recorridos en Bellotas y labores informativas en San Miguel, donde destacó la importancia de la unidad y la participación ciudadana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 11:38 AM.
En Nogales y editada el 07/11/2026 11:56 AM.