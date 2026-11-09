Acercan 18 especialidades médicas gratuitas a familias de Nogales con Jornada de Salud

Con una extraordinaria respuesta ciudadana y la atención de miles de pacientes en un periodo de 24 horas, se llevó a cabo con éxito la Jornada de Salud Itinerante, estrategia impulsada por la alianza entre el sistema IMSS Bienestar en Sonora y el Ayuntamiento de Nogales, para llevar servicios médicos de alta especialidad a toda la población sin costo alguno.
Durante la intensa jornada, que contó con la presencia de personal médico y voluntarios, se desplegaron 18 especialidades médicas, así como estudios de alta especialidad, que incluyeron electrocardiogramas, ultrasonidos, rayos x, mastografías y análisis de laboratorio, beneficiando tanto a residentes fronterizos como a familias procedentes de comunidades rurales cercanas a la frontera.
El objetivo de esta jornada es acercar los servicios que no tenemos en este hospital. Servicios diversos, esta tarde se están dando 18 especialidades diversas. Algunas especialidades hacen estudios adicionales como electrocardiogramas, ultrasonido, rayos x, laboratorio y eso hace una consulta un poco de mayor tiempo, comentó la doctora Mercedes Gameros.
En su discurso a las personas en espera, el alcalde solicitó la comprensión de los asistentes ante los tiempos de revisión de cada especialista, enfatizando que el compromiso institucional de la jornada fue no retirarse de las instalaciones hasta haber atendido al último ciudadano programado en el padrón.
Decirles que la salud es lo más importante para todos nosotros, incluyéndome. Por eso, esta jornada integrante a la que, a través del IMSS Bienestar, aquí en el Hospital General, se dan cita, es derivado de una sinergia que se da entre el ayuntamiento de la ciudad y con el IMSS Bienestar, manifestó el alcalde.