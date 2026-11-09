Acercan 18 especialidades médicas gratuitas a familias de Nogales con Jornada de Salud

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La estrategia conjunta del IMSS Bienestar y el Ayuntamiento permitió ofrecer consultas y estudios especializados durante 24 horas en el Hospital General, con atención para habitantes de la ciudad y comunidades rurales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/11/2026 12:53 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 01:30 PM.