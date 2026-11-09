¡Buenas noticias para el sector ganadero! Baja 53% el gusano barrenador en Sonora

Los casos activos del gusano barrenador del ganado (GBG) en Sonora registraron una disminución del 53%, lo que permite mantener en firme la reapertura de la estación cuarentenaria de Nogales para el próximo 30 de noviembre, informó Raúl González, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en la entidad.
El funcionario estatal detalló que luego de alcanzar un pico máximo de 153 casos activos en el estado, la cifra actual descendió con 53 casos a la baja, resultado del despliegue operativo de más de 150 elementos pertenecientes a distintas dependencias en una franja estratégica que abarca desde el municipio de Hermosillo hacia el sur de la entidad.
Hay que hablar de dos estrategias: la primera es la dispersión terrestre de la misma mosca estéril, y la segunda es la dispersión aérea. Ya tenemos dispersión aérea y dispersión terrestre en los principales municipios, explicó el titular de Sagarhpa, quien precisó que la zona de Álamos, en la frontera con Chihuahua, punto por donde ingresó la plaga al estado, continúa siendo el área de mayor atención. Asimismo, destacó que el ingreso de la temporada de frío favorecerá significativamente para frenar y erradicar la presencia de la mosca.
Sin lugar a duda, la temporada de frío es un tema que favorece mucho para frenar y que nos ayuda en la erradicación de la mosca del gusano barrenador del ganado, recalcó.