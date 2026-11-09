¡Buenas noticias para el sector ganadero! Baja 53% el gusano barrenador en Sonora

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La reducción de casos activos mantiene en pie la reapertura de la estación cuarentenaria de Nogales para el 30 de noviembre, con una capacidad inicial de exportación de 700 cabezas diarias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 03:34 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 03:49 PM.