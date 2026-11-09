Club Rotario Nogales Industrial entrega 70 mesabancos rehabilitados y kits de higiene bucal

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La agrupación benefició a alumnos de la primaria Benito Juárez y la Secundaria General número 38 mediante programas de recuperación de mobiliario escolar y prevención de enfermedades dentales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 02:26 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 02:27 PM.