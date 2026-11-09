Club Rotario Nogales Industrial entrega 70 mesabancos rehabilitados y kits de higiene bucal

El Club Rotario Nogales Industrial, bajo la presidencia de Carlos Encinas durante el presente año rotario, presentó un informe de actividades enfocado en el bienestar educativo y de salud para la niñez y juventud fronteriza. A través de acciones concretas que responden a la premisa de generar un impacto duradero en la comunidad, la agrupación consolidó dos ejes prioritarios de servicio directo en planteles de educación básica de la localidad.
Como estandarte de su labor social, el organismo concretó la entrega de los primeros 70 mesabancos rehabilitados del ciclo actual en beneficio del alumnado de la escuela primaria Benito Juárez y de la Secundaria General número 38. Durante estas jornadas operativas, los integrantes del club recolectaron el mobiliario deteriorado en las escuelas para su reconstrucción y posteriormente devolvieron las piezas totalmente renovadas a las aulas.
El programa denominado “Restauración de mesabancos escolares” acumula más de ocho años de trayectoria ininterrumpida, periodo en el cual la agrupación ha rescatado más de mil 500 asientos estudiantiles en Nogales. Esta logística de taller y traslado operó bajo la coordinación de Ismael Martínez, conocido entre la membresía como “Archi”, quien contó con el trabajo activo de los socios identificados fraternalmente en las cuadrillas por sus motes rotarios como “Dr. Evil”, “Chef”, “Topo”, “Tuleño” y “Michelado”.
De manera paralela y dentro del eje rotario de salud materno-infantil, el presidente Carlos Encinas y el socio Rogelio Olivarria encabezaron una campaña para el cuidado y la prevención de enfermedades dentales directamente en los salones de clases. En colaboración con la Secretaría de Educación y la firma Colgate, los representantes rotarios distribuyeron kits de higiene bucal infantil que contienen cepillo, pasta e instructivos ilustrados sobre la técnica correcta de cepillado.
Carlos Encinas destacó que esta jornada preventiva constituye el inicio de un nuevo proyecto de Servicio y Subvención Global de Rotary que se llevará a cabo próximamente en la región. Con el compromiso de rehabilitar más mobiliario escolar y ampliar la cobertura médica preventiva, el Club Rotario Nogales Industrial reafirma su vocación de transformar los entornos de estudio y proteger el desarrollo integral de las nuevas generaciones nogalenses.