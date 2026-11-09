Colector del Arroyo Los Nogales avanza y Acueducto Bienestar alcanza 98.5%

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OOMAPAS reportó avances en dos obras estratégicas de infraestructura hídrica; el acueducto se encuentra en su etapa final, mientras continúan los trabajos para habilitar el tramo oriente del colector

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/11/2026 03:12 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 03:17 PM.