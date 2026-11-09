Colector del Arroyo Los Nogales avanza y Acueducto Bienestar alcanza 98.5%

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) presentó avances de infraestructura hídrica durante la sesión 872 de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, en donde destacó el progreso en obras estratégicas del colector del Arroyo Los Nogales y el Acueducto Bienestar, reunión encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
Sobre el colector del Arroyo Los Nogales, el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza informó que se concluyó la instalación del tramo de la acera oriente de 20 pulgadas, por lo que, durante los próximos días, los trabajos se concentrarán en la edificación de registros y atarjeas en dicho margen para dejar habilitado el sistema antes de iniciar con el lado poniente, sector que contempla una red de 8 pulgadas destinada a comercios y viviendas sobre el bulevar Los Nogales.
Vamos a terminar toda esta acera, la acera Oriente completamente ya que esté funcionando como se debe y estén todos los accesorios y todo, vamos a cambiarnos a la acera Poniente que éste es de mucho menor flujo, comentó Sandoval.
En lo que es el acueducto del bienestar pues llevamos un avance del 98.5%, aquí tuvimos también una, nos topamos con un material tipo C que nos hace más lenta la excavación, más sin embargo pues seguimos con esta obra. Tenemos programado más o menos en lo que es este detalle unas dos semanas más para completar ya este tramo, indicó.