¡De la colonia Héroes a La Mansión VIP 2! “La Cukiss” pone a Nogales en tendencia

...

La influencer nogalense, que suma más de 4.8 millones de seguidores en TikTok, debutó en el reality de HotSpanish y se volvió viral tras protagonizar una inesperada caída durante su presentación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 04:10 PM.