¡De la colonia Héroes a La Mansión VIP 2! “La Cukiss” pone a Nogales en tendencia

La joven creadora de contenido fronteriza, que acumula casi 5 millones de seguidores en TikTok, conquista la audiencia digital en el megaproyecto 24/7 de HotSpanish, poniendo el sello de Nogales en las tendencias nacionales.
El fenómeno de los realities de convivencia a través del streaming ha encontrado en el talento de esta frontera a uno de sus perfiles más magnéticos y comentados. Se trata de la joven influencer conocida en el mundo digital como “La Cukiss”, vecina de la emblemática colonia Héroes de esta ciudad de Nogales, quien desde la noche de este domingo forma parte de la segunda temporada de La Mansión VIP, el exitoso formato 24/7 producido por el creador digital Roberto González, "HotSpanish".
Aunque diversos portales de espectáculos a nivel nacional suelen referenciar su paso por Agua Prieta y Hermosillo, la creadora de apenas 18 años mantiene sus raíces y residencia en el corazón de Nogales, específicamente en los callejones y calles de la tradicional colonia Héroes, desde donde forjó una comunidad digital que supera los 4.8 millones de seguidores en TikTok, más de medio millón en Instagram y rebasa los 111 mil suscriptores en YouTube.
Lejos de perder la compostura, la joven fronteriza dio muestra del carácter desenfadado que la caracteriza y, al ponerse de pie, soltó ante los micrófonos una frase que de inmediato se convirtió en estandarte de memes y clips virales: “Si por pendeja me caigo, por chingona me levanto”.
Dentro de la competencia, que otorga un premio de 2 millones de pesos al ganador tras un mes de encierro, “La Cukiss” fue asignada al Cuarto Ruletix, donde comparte filas con figuras de talla internacional y nacional como la cantante de reguetón Bellakath, la modelo colombiana Cintia Cossio, el comediante brasileño João Ferreira y el cantante sonorense Tony Aguirre, enfrentándose al Cuarto Barullo, liderado por Karely Ruiz y Paolita Suárez.
Asimismo, la joven ha sabido navegar con aplomo las constantes controversias en torno a su vida privada y su imagen. Pese a mantener su nombre de pila bajo estricto hermetismo, lo que ha alimentado especulaciones e incluso roces recientes dentro de La Mansión VIP 2 con participantes como Leticia Guajardo (“Doña Alegría”), quien puso en duda su identidad biológica argumentando rumores de redes, “La Cukiss” ha encarado el tema de frente en múltiples espacios. La creadora ha desmentido las versiones que le atribuyen un nombre masculino, explicando con naturalidad que su tono de voz grave y sus recientes cirugías estéticas (rinoplastia y remodelación costal) son parte de una evolución física con la que, asegura con humor, “nació mujer y se hizo más mujer”.