Discusión por herencia termina con un hombre hospitalizado por fractura de cadera

Un residente de la colonia Buenos Aires en Nogales, Sonora, fue ingresado en el Hospital IMSS Bienestar luego de ser agredido por un familiar con quien discutió por una herencia arrojándolo desde las escaleras resultando con fractura de cadera.
De acuerdo con el informe de seguridad pública fue a las 23:18 horas que elementos preventivos atendieron un reporte del C5 sobre una persona lesionada que recibía atención médica en el Hospital.
Una vez en el lugar se entrevistaron con Jesús de 52 años, quien manifestó que al encontrarse en un domicilio de la colonia Buenos Aires sostuvo una discusión con familiares por la repartición de bienes de su madre fallecida.
Dijo que durante el altercado se agredieron físicamente siendo arrojado hacia unas escaleras, resultando lesionado, por lo que fue trasladado al hospital por paramédicos, siendo diagnosticado con fractura de cadera, lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Los agentes informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.