Discusión por herencia termina con un hombre hospitalizado por fractura de cadera

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Un residente de la colonia Buenos Aires resultó lesionado luego de un altercado con familiares por la repartición de bienes de su madre fallecida. Según su testimonio, fue arrojado por las escaleras

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 04:33 PM.