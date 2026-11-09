Expo Ferrocarril Nogales 2026 honra la memoria del cronista José Elías Miranda

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La exposición abrió sus actividades con un homenaje póstumo a quien dedicó su vida a preservar la historia ferroviaria de la frontera, mediante documentos, testimonios y maquetas a escala

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/11/2026 01:37 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 02:00 PM.