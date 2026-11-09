Expo Ferrocarril Nogales 2026 honra la memoria del cronista José Elías Miranda

Como un espacio dedicado al rescate de la memoria cultural, academia e histórica del tren en la frontera, fue inaugurada de la manera oficial la “Expo Ferrocarril Nogales” 2026, una jornada conmemorativa que en esta edición rindió un sentido homenaje al recién acaecido cronista ferroviario, José Elías Miranda Canevett.
Durante el arranque de las actividades, el cronista Julio Cesar Sarmiento destacó el impacto estructural que tuvo la llegada de los rieles para la conformación, el crecimiento económico y el intercambio social de la región resaltando que las vías no solo representaron un medio de transporte, sino el origen mismo del desarrollo de las comunidades fronterizas.
En esta ocasión, la Expo adquiere un carácter conmemorativo al rendir homenaje a José Elías Miranda Canevet, cuya dedicación al registro y difusión de nuestra historia constituye una aportación significativa al patrimonio cultural de Nogales, mencionó el cronista Julio Cesar Sarmiento.
En su mensaje, el edil recordó el vínculo histórico que la ciudad tiene con las vías férreas y reconoció la labor humana de Miranda Canevett, a quien definió como una persona generosa que dedicó su vida a preservar y compartir el acervo histórico de Nogales, con las nuevas generaciones.
Hace 144 años, el 25 de octubre de 1882, las vías del ferrocarril de Sonora llegó a Nogales. Venía de Guaymas, pasaba por Hermosillo y aquí se enlazó con las vías de Arizona. El tren trajo viajeros y mercancías, abrió oportunidades de trabajo e impulsó el comercio en la frontera. Dos años después, en 1884, Nogales se constituyó como un municipio. Don Elías Canevett conocía a fondo la historia del ferrocarril en Nogales. Como cronista, dedicó años a documentarla y a compartir lo que el tren significó para nuestra ciudad, comentó el alcalde.