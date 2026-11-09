Ganado suelto sigue causando problemas en colonias de Nogales; buscan solución

El control del ganado suelto en las calles de Nogales se ha convertido en un problema social y a pesar de que el tema en particular es una responsabilidad del estado como ayuntamiento se siguen buscando los mecanismos para solucionar la situación, informó el Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz.
El funcionario aseguró que han estado escuchando a los residentes de diferentes sectores de la ciudad que batallan con esta situación la cual detalló que no han podido avanzar en el control de dichos animales.
El ganado suelto o del ganado bajo, que es como se denomina, hemos estado ya en acercamiento y trabajando con la asociación ganadera y con los mismos ganaderos que son propietarios de estos animalitos.
Lamentablemente no hemos podido avanzar de manera total para poder controlar esta problemática, si se ha convertido en un problema social la presencia del ganado suelto.
Estamos ahora siendo informados, hemos estado escuchando a las personas de las diferentes colonias que son las que con mayor afectación viven por la presencia de estos animales que andan circulado, explicó Sedano Ruiz.
Lamentablemente no hemos podido avanzar de manera total para poder controlar esta problemática, si se ha convertido en un problema social la presencia del ganado suelto.
Estamos ahora siendo informados, hemos estado escuchando a las personas de las diferentes colonias que son las que con mayor afectación viven por la presencia de estos animales que andan circulado, explicó Sedano Ruiz.
Estamos ahorita en ese interés de poder concluir una estrategia plena, ya que no es una responsabilidad el ganado por parte del ayuntamiento. No tenemos dentro de nuestra reglamentación y dentro de las facultades del municipio, este tema es un tema propiamente del Estado.
Sin embargo, por la afectación que representa para las colonias y para los residentes de esas colonias, tenemos particular interés de conjugar con el Estado para poder resolver este tema y ver qué mecánica podemos llevar a cabo, no incumpliendo con la ley”, dijo.
Si nosotros de manera arbitraria detenemos ese ganado, podemos tener una repercusión de carácter legal las y los servidores públicos que lo hagamos, sin tener la facultad para hacerlo.
Sin embargo, por la afectación que representa para las colonias y para los residentes de esas colonias, tenemos particular interés de conjugar con el Estado para poder resolver este tema y ver qué mecánica podemos llevar a cabo, no incumpliendo con la ley”, dijo.
Si nosotros de manera arbitraria detenemos ese ganado, podemos tener una repercusión de carácter legal las y los servidores públicos que lo hagamos, sin tener la facultad para hacerlo.
Como en otras ocasiones dicha autoridades recomendaron a los residentes de las diferentes colonias que se ven azoradas por estos semovientes a que reporten su presencia al 911.