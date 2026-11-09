Ganado suelto sigue causando problemas en colonias de Nogales; buscan solución

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El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, reconoció que no han logrado controlar la presencia de animales en las calles y señaló que trabajan con ganaderos y autoridades estatales para atender el problema

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/11/2026 04:53 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 04:57 PM.