Hipólito Sedano lleva diálogo y periódico Regeneración a la colonia La Mesa

Con un llamado a mantener el diálogo directo y el trabajo conjunto con la comunidad, Hipólito Sedano recorrió las calles de la colonia La Mesa, donde sostuvo encuentros con vecinos y comerciantes del tradicional tianguis de este sector de Nogales.
Acompañado por militantes y simpatizantes de Morena, Sedano participó en la distribución de ejemplares del periódico Regeneración, al tiempo que conversó con ciudadanos sobre asuntos relacionados con la vida cotidiana de la colonia.
Durante el recorrido, destacó que escuchar las necesidades de la población representa una responsabilidad para quienes participan en la vida pública y que el contacto directo permite conocer de primera mano las inquietudes de las familias.
El verdadero cambio se construye escuchando de frente a nuestra comunidad, estrechando sus manos y entendiendo sus necesidades diarias. La unidad es la clave para avanzar y asegurar que el bienestar llegue a cada rincón de Nogales, expresó.
La jornada en La Mesa formó parte de sus actividades de acercamiento comunitario, mediante las cuales busca mantener espacios de diálogo con habitantes de distintos sectores del municipio.