Hipólito Sedano lleva diálogo y periódico Regeneración a la colonia La Mesa

...

Acompañado por militantes y simpatizantes de Morena, recorrió calles y visitó el tradicional tianguis para conversar con vecinos y comerciantes sobre las necesidades del sector

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 11:44 AM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 11:47 AM.