“Kiko” Trujillo busca ser Héroe del Año 2026 de CNN

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El cofundador de Arsobo es uno de los cinco finalistas del reconocimiento internacional. Su nominación destaca 16 años de trabajo para devolver movilidad y autonomía a personas con discapacidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/11/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 03:24 PM.