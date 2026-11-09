“Kiko” Trujillo busca ser Héroe del Año 2026 de CNN

Nogales se coloca en el mapa internacional con la nominación de Francisco “Kiko” Trujillo, confundador de Arsobo, como uno de los cinco finalistas al reconocimiento “Héroes del Año 2026” de CNN, por lo que en conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, reconoció la labor del taller local que fabrica y adapta sillas de ruedas, aparatos auditivos y prótesis corporales.
El alcalde destacó la trayectoria de Trujillo y el impacto director que su labor social representa en la comunidad fronteriza, haciendo un llamado a los nogalenses para respaldarlo en la votación global, por lo que el munícipe enfatizó que el trabajo realizado en Arsobo transforma vidas al devolver la autonomía a personas con alguna discapacidad de escasos recursos.
Kiko para Nogales ya es un héroe porque se dedica precisamente a esa parte importante de devolverle a un ser humano lo que por algún accidente o alguna enfermedad tuvo que verse perdido o de alguna manera literalmente como se dice, la mayoría de eso se lo recupera, lo vuelve a hacer caminar, comentó el alcalde.
Yo ya me siento bastante satisfecho y muy contento de que se haya tomado en cuenta un programa de una ciudad de México, estamos compitiendo contra un programa de África, tres Estados Unidos y somos el único de México que califico para la final. Entonces, les repito, este no soy yo, soy lo que representa, mencionó “Kiko” Trujillo.