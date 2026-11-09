Nogales honra a Jesús García y rinde homenaje póstumo al cronista ferroviario Elías Miranda

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Autoridades municipales, familiares y gremios ferrocarrileros recordaron la Gesta Heroica de Jesús García Corona y reconocieron el legado de quien dedicó su vida a preservar la historia del ferrocarril en la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/11/2026 01:31 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 01:37 PM.