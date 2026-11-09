Nogales honra a Jesús García y rinde homenaje póstumo al cronista ferroviario Elías Miranda

Con un minuto de silencio y un emotivo homenaje póstumo en memoria del recién fallecido cronista del ferrocarril, don Elías Miranda Canevett, autoridades municipales y gremios ferroviarios, conmemoraron el Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García Corona en la plaza de la Maquina 501, ubicada en la zona del Greco.
La ceremonia realizada este sábado 7 de noviembre estuvo encabezada por el alcalde Juan Gim Nogales y su esposa Griselda Quintero, quien destacó el valor histórico de la fecha para mantener viva la memoria del Héroe de Nacozari entre las nuevas generaciones de la frontera, así como reconocer la labor diaria y el legado de la comunidad ferrocarrilera local.
El 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de dinamita se incendió en Nacozari. El maquinista Jesús García Corona lo condujo lejos del pueblo, perdió la vida en la explosión. Su decisión puso a salvo a la población. Hoy nos reunimos en esta plaza que lleva su nombre para honrar su memoria. Don Mario, gracias por sus palabras y por acompañarnos con su familia. Quiero que las niñas y los niños de Nogales sepan quién fue Jesús García, comentó el alcalde.
Durante la conmemoración, el alcalde recordó de forma sincera la trayectoria del recién fallecido cronista de la estación, recordando su incansable entrega al rescate y difusión de la memoria histeria del tren en la ciudad, oficio al que dedico toda su vida desde el museo y la labor comunitaria.
Nos dejó su legado y el otro, don José Elías, que hasta hace algunas semanas todavía estaba con nosotros. El año pasado y todos los años anteriores, él ocupaba esa silla que está enfrente, donde está Germán. Así lo recordaremos y así viviremos su historia. Que también su historia de don José se escuche fuerte y se escuche lejos, mencionó.