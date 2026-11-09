¡Potros de Nogales arrasan en la Olimpiada del Conocimiento!

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Estudiantes del TecNM campus Nogales conquistaron los cuatro primeros lugares absolutos y obtuvieron 26 medallas de las 32 categorías en competencia durante el certamen celebrado en Cananea

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 02:00 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 02:06 PM.