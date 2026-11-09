¡Potros de Nogales arrasan en la Olimpiada del Conocimiento!

La delegación estudiantil del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales, Sonora, logró una hazaña histórica durante la vigésima quinta edición de la Olimpiada del Conocimiento. En el certamen académico con sede en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, los representantes fronterizos conquistaron la totalidad de los galardones principales y pusieron en alto la calidad educativa de la región.
El contingente de los Potros dominó las pruebas de máxima exigencia al obtener los cuatro primeros lugares absolutos de la competencia, con la premisa que aseguraron el primer sitio tanto en la modalidad individual como por equipo dentro de las áreas de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas, hecho que ratifica la excelencia multidisciplinaria de la institución.
Además del triunfo en las categorías estelares, la representación nogalense obtuvo veintiséis medallas de las treinta y dos categorías en disputa. Esta cosecha de preseas y reconocimientos refleja una supremacía académica inédita en el encuentro y consolida el liderazgo de la juventud sonorense en el ámbito científico y administrativo.
Este resultado sobresaliente responde al impulso académico y a la gestión que encabeza la directora del plantel, maestra Sonia Regina Meneses Mendoza. Su administración prioriza el fortalecimiento de las competencias profesionales, el acompañamiento docente y la preparación rigurosa de los jóvenes para enfrentar retos de alto nivel.
La comunidad del Instituto Tecnológico de Nogales celebra con orgullo el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de sus alumnos y profesores asesores. Con victorias de esta magnitud, la casa de estudios reafirma su papel como motor de desarrollo social y semillero de profesionistas altamente calificados para el futuro del país.