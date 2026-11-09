Preparan solución para frenar inundaciones y brotes de aguas negras en la 5 de Febrero

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El proyecto contempla un embovedado pluvial subterráneo, la reconstrucción de la red sanitaria y nuevas líneas de suministro para resolver los problemas de escurrimientos y saturación del drenaje

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/11/2026 03:04 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 03:08 PM.