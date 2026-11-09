Preparan solución para frenar inundaciones y brotes de aguas negras en la 5 de Febrero

Un proyecto ejecutivo que contempla la construcción de un embovedado pluvial subterráneo y la reconstrucción total de la red sanitaria se alista para la avenida 5 de Febrero, con la intención de que esta sea la solución definitiva al problema de colapsos y el constante escurrimiento de líquidos en el sector.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que la obra proyecta encauzar los escurrimientos provenientes de desarrollos al poniente hasta el colector del Arroyo Los Nogales, evitando que el agua continue circulando por la superficie.
Para financiar esta propuesta, el alcalde junto al director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, han sostenido reuniones con los desarrolladores de inmobiliarios de la zona, quienes han mostrado una buena disposición, además de que se pediría la colaboración al Gobierno del Estado de Sonora y una inversión por parte del Ayuntamiento de Nogales.
Al final de cuentas el problema de raíz va a venir terminando en que tenemos que hacer un colector o un mini acueducto de lo que es la 5 de febrero, cuando bajas del puente viniendo por el periférico hasta acá, hasta recibirlo aquí al embovedado, comentó el alcalde.
Por 5 de febrero tenemos dos corrientes, la que es de drenaje pluvial y la que es de drenaje ordinario, ¿verdad?, para llamarlo de esa manera, entonces lo que es el subcolector de aguas residuales, ese subcolector ya rebasó su límite, es muy pequeño para el gasto que tiene, que fluye, está ya saturado y aparte a futuro, o sea, hay un desarrollo pues bastante grande como hemos visto ahí de Tehuimas y otros desarrollos que se están incorporando, indicó el director Sandoval.