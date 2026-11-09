PRI lleva servicios médicos, asesorías y productos básicos a familias de Nogales

El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales puso en marcha un programa de jornadas comunitarias sabatinas en los sectores de Lomas del Sol. El presidente del organismo político en la frontera, David Chavoya Acosta, encabezó esta actividad de contacto directo con los vecinos, cuyo propósito central consiste en el acercamiento social y la entrega de apoyos directos a las familias nogalenses.
Durante la brigada, los habitantes acudieron a diversos módulos instalados en el espacio público para recibir servicios gratuitos de consulta médica, atención psicológica, asesoría jurídica y corte de cabello. Asimismo, la dirigencia local habilitó un bazar de ropa, una mesa de atención ciudadana para canalizar gestiones ante su representante en el Cabildo y un mercadito con productos de la canasta básica, tales como huevo, frijol, frutas y verduras a precios simbólicos en apoyo a la economía familiar.
Chavoya Acosta destacó que este esquema de trabajo retoma la tradición histórica del instituto político en el terreno comunitario, conocida en etapas previas bajo nombres como “PRI en tu colonia”. El dirigente puntualizó que la estrategia trasciende las visitas domiciliarias tradicionales o las reuniones vecinales, ya que prioriza la aportación de beneficios tangibles que atiendan las necesidades inmediatas de la población.
A la par de esta labor, el comité municipal mantiene una agenda activa de reorganización interna de cara al proceso electoral de 2027, al explicar David Chavoya que el partido concentra sus esfuerzos actuales en la integración de los comités seccionales, el fortalecimiento de los liderazgos de base desde las colonias, las reuniones familiares denominadas “cafecitos” y la campaña de afiliación para el periodo 2025-2028.
El Presidente del PRI en Nogales informó que estas jornadas tendrán un carácter permanente y se llevarán a cabo cada sábado en distintos puntos de la ciudad, al precisar que, a través de sus canales oficiales, la dirigencia dará a conocer de manera oportuna las próximas sedes para que más ciudadanos