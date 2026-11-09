PRI lleva servicios médicos, asesorías y productos básicos a familias de Nogales

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La primera jornada comunitaria sabatina se realizó en Lomas del Sol, con consultas gratuitas, atención psicológica, asesoría jurídica, corte de cabello y un mercadito a precios simbólicos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 02:09 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 02:12 PM.