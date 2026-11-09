Reportan presuntas conductas de riesgo en el puente peatonal del Estudiante en Nogales

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Padres de familia alertan sobre la presencia frecuente de un grupo de jóvenes en el puente cercano al Conalep, donde aseguran percibir olor a marihuana. Piden vigilancia preventiva, aunque los señalamientos no han sido confirmados por autoridades

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/11/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 04:40 PM.