Reportan presuntas conductas de riesgo en el puente peatonal del Estudiante en Nogales

Padres de familia que transitan diariamente por las inmediaciones del Conalep Nogales han expresado su preocupación por una situación que presuntamente ocurre en el conocido puente peatonal del “Estudiante”, cercano a dicho plantel y otros dos más.
De acuerdo con reportes ciudadanos, un grupo de entre cinco y siete jóvenes se reúne de manera frecuente en la parte alta este de dicho lugar después de clases por la tarde noche.
Los denunciantes señalan que en el sitio perciben un fuerte olor a marihuana y además de ciertas conductas que son un mal ejemplo para los menores que estudian y también utilizan el puente.
Es importante aclarar que, hasta el momento, estos señalamientos no han sido confirmados por ninguna autoridad.
Ante esta situación, ciudadanos hacen un llamado respetuoso a las corporaciones de seguridad, autoridades educativas y dependencias correspondientes para que realicen recorridos preventivos y supervisión en la zona, especialmente durante los horarios de mayor afluencia estudiantil.
Asimismo, se invita a madres, padres de familia y tutores a mantener una comunicación cercana con sus hijos y a reforzar las acciones de prevención, orientación y acompañamiento para evitar problemas.
También se recomienda a las personas que presencien esta situación la denuncien a las autoridades marcando al 911.