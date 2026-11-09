Sortean el Servicio Militar Nacional para 309 jóvenes en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la ceremonia en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses. Se asignaron 300 bolas blancas y nueve negras; los conscriptos deberán entregar su precartilla sellada para continuar con el trámite de liberación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 12:09 PM.