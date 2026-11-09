Sortean el Servicio Militar Nacional para 309 jóvenes en Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó el Sorteo del Servicio Militar Nacional para 309 conscriptos en el gimnasio Carlos Hernández Carrera de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses. La tómbola se integró con 300 bolas blancas y nueve negras. Quienes obtuvieron cualquiera de los dos resultados deberán entregar su precartilla sellada en enero para iniciar el trámite de liberación.
Durante su mensaje, el presidente municipal reconoció la responsabilidad con la que los jóvenes atendieron la convocatoria. Destacó el valor formativo del servicio militar, una etapa en la que “aprenden a convivir, aprenden a trabajar en equipo y fortalecen su espíritu”. “Cuando sale sorteado un joven, pues también sale sorteada la familia”, expresó Gim Nogales al agradecer a las madres y los padres que acompañaron a sus hijos.
El mayor de caballería Arístedes Santiago Ramos, inspector militar, acudió en representación del general Jaime Enrique Félix Jiménez, comandante de la 45.ª Zona Militar. Explicó que quienes obtuvieron bola blanca cumplirán con el adiestramiento en la modalidad encuadrada y quienes obtuvieron bola negra cumplirán a disponibilidad. “Tienen que asistir a entregar su cartilla para que entren al proceso de liberación”, precisó al dirigirse a quienes obtuvieron bola negra.
El sellado de precartillas comenzará el lunes 9 de noviembre en la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento. En enero de 2027, el módulo del Tercer Regimiento de Caballería recibirá la documentación de ambas modalidades los sábados y domingos, de 08:00 a 13:00 horas.
Los conscriptos deberán presentar su cartilla con el sello correspondiente, el acta de nacimiento en original y copia, copias de la CURP, del certificado del último grado de estudios y de la credencial del INE, así como un comprobante de domicilio.
El inspector informó que cada escalón de adiestramiento constará de 13 sesiones sabatinas, de 07:00 a 13:00 horas. El primero está previsto del 13 de febrero al 8 de mayo de 2027 y el segundo concluirá el 23 de octubre. Al recibir la documentación, el personal del módulo indicará a quienes deban asistir al adiestramiento el escalón y las fechas que les correspondan. Al concluir las sesiones se entregará una constancia. La entrega de cartillas liberadas está prevista a partir del primer sábado de diciembre.
Santiago Ramos también informó sobre la opción de cumplir el servicio encuadrado en régimen interno durante tres meses en las instalaciones de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, Baja California.
En el sorteo, Aarón David Armenta Álvarez extrajo las bolas de la tómbola conforme se anunciaban los nombres de los conscriptos. Participaron también el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, y la responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento, María Ojeda Domínguez.
Asistieron el regidor Martín Elías Ortega López, el comisario en jefe Samuel Humberto Mendoza Velázquez, en representación del comisario general Luis Arturo Corrales Ley, y Saúl de la Torre Soria, coordinador regional del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.