TecNM Nogales celebra su aniversario con carrera pedestre

El Tecnológico Nacional de México, campus Nogales, vistió sus mejores galas para conmemorar más de medio siglo de vida institucional, forjador de generaciones y pilar del desarrollo en la región fronteriza. Las festividades integraron actos cívicos solemnes y encuentros deportivos multitudinarios, en los que directivos, docentes, alumnado y egresados refrendaron el compromiso con la excelencia educativa y los valores que distinguen a la casa de los Potros.
El inicio de estas celebraciones tuvo lugar hace unos días en las instalaciones del plantel, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de aniversario encabezada por la directora Sonia Regina Meneses Mendoza, frente a una concurrida explanada cívica y con la presencia de autoridades locales e institucionales, se rindieron honores a los símbolos patrios y se entregaron reconocimientos a quienes han consolidado el prestigio de la institución a lo largo de estas cinco décadas.
Como parte de este programa festivo, el domingo por la mañana se realizó con éxito la XXX edición de la tradicional Carrera Pedestre de aniversario y desde las primeras horas del día, atletas de distintas edades desafiaron las bajas temperaturas matutinas y colmaron de entusiasmo el punto de arranque, respaldados por la energía de las familias que acudieron a brindar su apoyo a lo largo del circuito.
La justa atlética contó con dos categorías principales: una división exclusiva para estudiantes y otra abierta para la comunidad en general, lo que permitió una nutrida convivencia entre la población nogalense y la comunidad escolar. Directivos del instituto señalaron que esta clase de competencias no solo complementa la formación integral del cuerpo estudiantil, sino que fortalece los lazos de fraternidad que unen a la institución con la sociedad año tras año.
Con el cierre de estas jornadas conmemorativas y la difusión de las memorias gráficas de los eventos, el campus Nogales reafirmó su liderazgo académico y social. La institución extendió una felicitación a cada participante e invitó a toda su comunidad a mantener la marcha con determinación sobre la senda del éxito hacia nuevos horizontes educativos.