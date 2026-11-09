TecNM Nogales celebra su aniversario con carrera pedestre

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La comunidad de los Potros conmemoró más de medio siglo de trayectoria con una ceremonia institucional y la XXX Carrera Pedestre, que reunió a estudiantes, atletas y familias nogalenses

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 03:31 PM.