Trabajadores del INE en Nogales suspenden labores; exigen mejores salarios y prestaciones

El personal del Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nogales, Sonora se sumó este lunes 9 de noviembre a un paro nacional pacífico de labores para exigir mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas. La medida de protesta paralizó la totalidad de las operaciones en la demarcación del Distrito Electoral Federal 02 del norte de Sonora, lo que dejó sin servicio al módulo fijo de Agua Prieta, así como a los módulos móviles de Nogales, Cananea y Magdalena de Kino, cuyos recorridos por los municipios de la región tenían programado su arranque al inicio de esta semana.
Iveth Leticia Lomelí Fuentes, responsable del Módulo de Atención Ciudadana fijo distrital en esta frontera, informó que la manifestación surgió tras la inconformidad generalizada ante el reciente comunicado del Consejo General del INE, el cual propuso un incremento salarial del seis por ciento. Los trabajadores rechazaron dicho porcentaje bajo la consigna de justicia laboral, pues advirtieron que resulta insuficiente para enfrentar el rezago de varios años frente al encarecimiento del costo de vida y la alta inflación registrada en la franja fronteriza.
De acuerdo con la vocera del movimiento local, los operadores perciben actualmente un sueldo aproximado de 10 mil 600 pesos mensuales, cifra que ni siquiera alcanza el salario mínimo vigente para la zona libre de la frontera norte y que impide el sustento adecuado de sus familias. Asimismo, denunció que el ajuste propuesto por las autoridades electorales solo contempla a una figura operativa específica (FA1) y excluye al resto de la plantilla, como responsables de módulo y empleados bajo el esquema de honorarios permanentes o contratos temporales, quienes carecen de prestaciones de ley pese a las solicitudes formales enviadas desde el año 2025.
Durante la jornada de protesta en el exterior de las instalaciones de Nogales, la base trabajadora colocó lonas y pancartas para visibilizar el resto de su pliego petitorio. Entre las demandas principales destacan la nivelación de sueldos bajo el principio de igual salario por trabajo idéntico, la contratación de personal suficiente para cubrir la demanda de trámites en módulos fijos e itinerantes, infraestructura adecuada, homologación de periodos vacacionales y horarios laborales, oportunidades de crecimiento profesional y un trato digno e igualitario dentro de la institución.
A través de avisos impresos y de viva voz, los manifestantes ofrecieron una disculpa a los usuarios afectados por la suspensión temporal de trámites y solicitaron la empatía de la población sonorense, al recordar que la fortaleza democrática del organismo electoral también depende de la justicia hacia su capital humano. Lomelí Fuentes adelantó que a partir de este martes se retomará la atención al público en los módulos fijos y se reactivarán las rutas de los módulos móviles del Distrito 02, aunque el personal laborará bajo protesta hasta que el Consejo General del INE los incluya en el presupuesto con una respuesta clara y satisfactoria.