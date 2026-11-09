Trabajadores del INE en Nogales suspenden labores; exigen mejores salarios y prestaciones

...

El paro nacional dejó sin servicio temporalmente a los módulos fijos y móviles del Distrito Electoral Federal 02. El personal anunció que retomará la atención este martes, aunque continuará trabajando bajo protesta

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/11/2026 03:52 PM.
En Nogales y editada el 09/11/2026 03:56 PM.