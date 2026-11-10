Angélica Burgos impulsa la unidad de Morena con recorridos y trabajo territorial

En el Comité Unidos por Nogales y la Transformación, se trabaja en favor de la unidad y el fortalecimiento de Morena en la ciudad, ante los retos a enfrentar en el corto, mediano y largo plazo por el instituto político, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité en esta frontera, junto con el equipo de brigadistas voluntarios y militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llevaron a cabo un recorrido durante el fin de semana por el tianguis Canoas, repartiendo el periódico Regeneración.
Tuvimos un fin de semana muy activo con la participación de los miembros del Comité...militantes fundadores y el equipo de brigadistas, visitando colonias y recorriendo los tianguis para platicar con los ciudadanos sobre el proceso interno del partido, indicó.
Al interior de este equipo de trabajo están participando tres perfiles interesados en la coordinación, refirió, poniendo el ejemplo ante la sociedad nogalense y a los simpatizantes del Movimiento, de la colaboración mutua y del compromiso con el partido.
Nosotros estamos convencidos en los fundamentos y principios que dieron origen a nuestro Movimiento...por ello trabajamos con toda humildad en la suma de voluntades y en la construcción de las coincidencias entorno a nuestro proyecto de Nación, subrayó Angélica Burgos.
En todo este proceso interno de Morena, agregó, los integrantes del Comité están conduciendo sus aspiraciones con cordialidad y tendiendo la mano para todos los que se quieran sumar a este esfuerzo.