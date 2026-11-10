Angélica Burgos impulsa la unidad de Morena con recorridos y trabajo territorial

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Integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación recorrieron el tianguis Canoas y distintas colonias para dialogar con ciudadanos, distribuir el periódico Regeneración y promover la participación de la militancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 11:38 AM.