Angélica Burgos lleva el periódico Regeneración y el diálogo partidista a vecinos de La Mesa

El acercamiento constante con los vecinos de las colonias, promoviendo la información de los logros y avances de la Cuarta Transformación, fortalece al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en esta frontera, destacó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, junto con el equipo de voluntarios brigadistas recorrieron las calles de la colonia La Mesa, tocando puerta por puerta y entregando el periódico Regeneración como parte del trabajo en territorio.
Seguimos recorriendo las calles de las colonias de nuestra ciudad, en este caso en la Mesa…un asentamiento humando en el cual ya venimos trabajando desde hace varios años, desde mi época de estudiante con campañas de descacharre, plantando árboles y entregando agua, explicó.
En esta jornada de trabajo Angélica Burgos estuvo acompañada del también aspirante Víctor Rodríguez, informando a la comunidad del proceso interno en que se encuentra inmerso el instituto político y de la importancia de la participación ciudadana.
Como parte del trabajo partidista, tenemos el compromiso de impulsar la unificación de la militancia, fortaleciendo el diálogo con la sociedad…buscando siempre el respeto y el reconocimiento de los simpatizantes, como parte del proceso interno del instituto político, señaló.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, se mostró agradecida con los nogalenses por abrirles las puertas de su hogar, invitándolos a seguirla a través de las redes sociales y la página de Facebook Angélica Burgos Garay.