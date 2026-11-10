Angélica Burgos lleva el periódico Regeneración y el diálogo partidista a vecinos de La Mesa

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Junto con brigadistas y el aspirante Víctor Rodríguez, recorrió las calles de la colonia para compartir información sobre la Cuarta Transformación y el proceso interno de Morena en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 04:25 PM.