Autoridades investigan dos hallazgos de personas sin vida en distintos sectores de Nogales

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Un hombre joven y una menor de edad fueron encontrados sin signos vitales por sus familiares en hechos separados, registrados en las colonias Lomas de Anza y La Mesa. Las autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/11/2026 11:49 AM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 11:52 AM.