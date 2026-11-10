Autoridades investigan dos hallazgos de personas sin vida en distintos sectores de Nogales

Un hombre y una mujer menor de edad fueron localizados por familiares sin signos vitales uno de los casos se registró en la colonia Lomas de Anza y otro más en el sector La Mesa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial minutos después de las 07:00 horas de la mañana se informó a las autoridades sobre la presencia de un hombre de entre 17 a 20 años de edad, pendiendo de la rama de un árbol sujetado de cuello.
Se informó que el joven vestía pantalón de mezclilla azul fuerte, chamarra café y tenis rojos. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes localizaron a la persona debajo de un árbol cerca de las vías del ferrocarril, asegurando y acordonando la zona.
Momentos después se informó al número de emergencias sobre otro caso similar pero dentro de un domicilio de la calle Pila Alta de la colonia La Mesa.
Agentes de diferentes corporaciones acudieron al sitio donde se entrevistaron con una mujer quien les informó que momentos antes había encontrado a su sobrina sin signos vitales al interior de su recamara, sujetada a un ventilador de techo a su cuello.
En ambos casos fueron las autoridades ministeriales quienes se hicieron cargo de trasladar los cuerpos a la funeraria en turno donde continuaron con los trabajos de ley, será dicha autoridades quien determine con certeza dichas situaciones.
Se desconocen las circunstancias que orillaron a estas personas a tomar dicha decisión.