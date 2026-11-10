Buscan fortalecer atención policial a la violencia familiar y crear Unidad de Género en Nogales

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Regidores anunciaron un seminario gratuito de capacitación y sensibilización para policías, funcionarios y ciudadanía, con temas de perspectiva de género, protocolos de actuación y salud mental

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/11/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 04:40 PM.