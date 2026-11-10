Buscan fortalecer atención policial a la violencia familiar y crear Unidad de Género en Nogales

Con el objetivo de erradicar la impunidad en casos de agresión intrafamiliar y sentar las bases de una Unidad de Genero en la Policía Municipal, este martes se anunció la realización de una Seminario de Capacitación y Sensibilización, un evento enfocado en la atención psicológica de los elementos policiacos y la prevención de la violencia en el ámbito laboral y político.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por las regidoras Leticia Amparano y Edith Reichel, junto al regidor Martin Ortega, quienes presentaron los detalles del evento que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre, con jornadas contarán con la participación de especialistas en perspectiva de género, derecho cívico y salud mental, lo cual estará dirigido a elementos de Seguridad Publica, así como a todos los funcionarios municipales y al público en general de manera gratuita.
Es bien importante esta capacitación porque de repente a los policías no llenan bien sus protocolos, es un ejemplo, y eso hace que no se trabaje adecuadamente esos protocolos pues para acusar o para consignar a un violentador o a una violentadora, porque también hay hombres y mujeres que provocan la violencia familiar, mencionó la regidora Leticia Amparano.
Por su parte, el regidor Martin Ortega enfatizó la urgencia de atender la salud mental dentro de la corporación para evitar excesos y conductas que pudieran ocasionar daño en los operativos en la calle, debido al estrés acumulado y el trauma que enfrentan diario los oficiales en el ejercicio de su deber.
A veces nuestros policías hacen el acto de molestia y cuando tienen razón porque el ciudadano cometió alguna violación a los reglamentos de Policía y Tránsito Municipal, cuando ya los tienen amarrados no saben cómo soltar. O sea, viene el maltrato, viene una palabra que se les fue ahí altisonante y es debido a que ellos no han sido atendidos, manifestó el regidor Ortega.