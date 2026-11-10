¡Le cambiaron la batería de su camioneta por una que no servía cerca del IMSS Bienestar!

Una persona reportó a las autoridades que fue víctima del robo e intercambio del acumulador de su vehículo llevándose el de él y dejando uno con no servía, lo anterior cuando estacionó su camioneta en la vía pública cerca del Hospital IMSS Bienestar en Nogales, Sonora
El reporte policial detalla que fue a las 18:20 horas que elementos preventivos atendieron este reporte de robo en las inmediaciones del hospital sobre la avenida Tecnológico, donde se entrevistaron con Dany, de 31 años de edad.
El afectado dijo que alrededor de las 17:30 horas había dejado estacionada su camioneta Ford Explorer de color blanco, modelo 1997, y que al regresar e intentar encenderla se percató de que no funcionaba.
Detalló que al abrir el cofre descubrió que la batería original había sido sustituida por otra, señalando que el vehículo no presentaba daños ni indicios de haber sido abierto por la fuerza, manifestando desconocer quién o quiénes pudieran ser los responsables de estos hechos.
por lo que los oficiales dieron conocimiento al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.