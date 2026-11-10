¡Le cambiaron la batería de su camioneta por una que no servía cerca del IMSS Bienestar!

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Un automovilista denunció que dejó estacionada su Ford Explorer sobre la avenida Tecnológico y, al regresar, descubrió que le habían retirado el acumulador original y dejado otro que no funcionaba

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 03:11 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 03:15 PM.