Detienen a sujeto que presuntamente intentaba abrir vehículos; llevaba chamarra policial

Un sujeto que portaba una chamarra de la Policía Municipal fue detenido por las autoridades al ser sorprendido intentando robar al interior de una empresa de bebidas refrescantes ubicada en el sector El Greco.
Da acuerdo con el reporte policial fue minutos después de la media noche que se informó al 911 sobre la presencia de una persona que había allanado el estacionamiento donde intentaba prender un vehículo propiedad de un empleado del lugar.
Fueron agentes preventivos quienes acudieron en atención del llamado y lograron el arresto de Aron Jaziel "N", de 29 años de edad quien fue sorprendido por un guardia de seguridad cuando presuntamente intentó abrir vehículos en el estacionamiento ubicado entre calles Patras y Arcadia.
Los guardias relataron que el sujeto intentó abrir varios vehículos propiedad de los trabajadores, así como encender una motocicleta que se encontraba en el lugar, por lo que al percatarse de la presencia del personal de seguridad saltó la malla y emprendió la huida, siendo alcanzado metros adelante.
Por lo que fue entregado a los agentes junto con una chamarra azul con logotipos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, que traía puesta, así como unas pinzas de electricista con mango naranja, por lo que fue certificado médicamente y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.