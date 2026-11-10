Detienen a sujeto que presuntamente intentaba abrir vehículos; llevaba chamarra policial

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Un hombre de 29 años fue arrestado en el sector El Greco, luego de ser sorprendido por guardias de seguridad intentando abrir vehículos y encender una motocicleta en el estacionamiento de una empresa de bebidas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 03:07 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 03:09 PM.