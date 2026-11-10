¡Diente Feliz llegará a mil 500 niños de Nogales! Aseguran financiamiento total

Tras su participación en la XXVI Conferencia de la Amistad México-EE. UU. en Orizaba, Veracruz, la agrupación presidida por Carlos Encinas y el Club Rotario de Green Valley concretaron el financiamiento total del programa que se ejecutará en escuelas locales junto a la Universidad Binacional.
De ahí que, alrededor de mil 500 niñas y niños con problemas de caries en planteles educativos de esta frontera serán beneficiados de manera directa con el proyecto social “Diente Feliz” (Happy Tooth), luego de que el Club Rotario Nogales Industrial aseguró el fondeo al 100 por ciento mediante una Subvención Global.
De acuerdo con el informe de actividades de la agrupación altruista, este logro se concretó durante la XXVI Conferencia de la Amistad México – Estados Unidos 2026, celebrada del 5 al 8 de noviembre en la ciudad de Orizaba, Veracruz, bajo la anfitrionía del Distrito 4185.
En representación del Club Rotario Nogales Industrial y del Club Rotario de Green Valley, asistieron como comisionados Alejandro Quiroga y Michel Liera, quienes tuvieron a su cargo la exposición y defensa técnica de la iniciativa ante el comité evaluador binacional, al lograr que la propuesta fuera seleccionada oficialmente con el folio número 17 para recibir la totalidad de los recursos requeridos para su ejecución.
El programa forma parte de las acciones prioritarias que impulsa el club en Nogales en favor de la salud bucal de la niñez y se implementará en estrecha coordinación operativa y académica con la Universidad Binacional, para llevar diagnósticos preventivos y tratamientos odontológicos directamente a las escuelas de la localidad.
Como parte de la gira de trabajo para garantizar la óptima puesta en marcha del proyecto, los comisionados realizaron una escala estratégica en la Ciudad de México para asistir a la exposición AMIC Dental, donde evaluaron unidades odontológicas, equipamiento e insumos directamente con proveedores especializados.
La directiva e integrantes del Club Rotario Nogales Industrial expresaron un especial reconocimiento a quienes respaldaron las gestiones para alcanzar esta meta comunitaria, al destacar el apoyo del Gobernador del Distrito 4100, Octavio Sánchez, así como del exgobernador de distrito (PDG) Kevin Pitts, en el marco de una jornada binacional caracterizada por el compañerismo y la suma de esfuerzos interclubes.