¡Diente Feliz llegará a mil 500 niños de Nogales! Aseguran financiamiento total

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El Club Rotario Nogales Industrial y el Club Rotario de Green Valley consiguieron una Subvención Global para financiar el programa de salud bucal, que llevará diagnósticos y tratamientos odontológicos a escuelas de la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/11/2026 01:27 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 01:30 PM.