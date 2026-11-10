¡Dos perros lo atacaron mientras circulaba en motocicleta en Las Torres!

Un motociclista fue atacado y lesionado por un par de perros callejeros que lo sorprendieron cuando circulaba por calles de la colonia Las Torres en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública fue a las 14:50 horas que elementos de la policía adscritos a la Unidad de Protección y Bienestar Animal atendieron un reporte de lesiones por mordedura de can en la colonia señalada.
En el lugar se entrevistaron con un hombre de 43 años de edad, quien manifestó que al circular a bordo de su motocicleta Italika FT150 por la calle Torre Eiffel, al llegar a la calle De la Montaña, fue atacado por dos canes de colores café y negro, los cuales provocaron su derrape.
Dijo que los animales lo mordieron en diferentes partes del cuerpo, resultando también con daños materiales su motocicleta, por lo que los oficiales realizaron las diligencias correspondientes para identificar a los propietarios de los animales.
Mientras que el afectado fue valorado médicamente, determinándose lesiones que tardan más de 15 días en sanar, pero no ponen en peligro la vida, dando conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Se ignora si los agentes lograron localizar a los dueños de dichos animales ya que no se indica en la información oficial.