¡Dos perros lo atacaron mientras circulaba en motocicleta en Las Torres!

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Un motociclista de 43 años sufrió mordeduras en distintas partes del cuerpo luego de que dos canes provocaran que derrapara sobre la calle Torre Eiffel. Las lesiones tardan más de 15 días en sanar, pero no ponen en riesgo su vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 03:17 PM.
En Nogales y editada el 10/11/2026 03:20 PM.